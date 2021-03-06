У переболевших коронавирусом могут возникнуть проблемы с психикой

Ученые из Оксфордского университета Брукса определили, что большая часть переболевших COVID-19 страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств. 95% пациентов страдали посттравматическим стрессовым расстройством.
От 17 до 42% пациентов испытывали аффективные расстройства, например, депрессию. Временное нарушение внимания наблюдалось у 45 % переболевших COVID-19, ухудшение памяти - от 13 до 28%.
Психоневрологические проблемы в долгосрочной перспективе выражаются в аффективных расстройствах и утомляемости.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.