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У переболевших коронавирусом могут возникнуть проблемы с психикой

, 15:21 Источник: РИА "Новости"

У переболевших коронавирусом могут возникнуть проблемы с психикой
коронавирус, фото: pixabay.com

Ученые из Оксфордского университета Брукса определили, что большая часть переболевших COVID-19 страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств. 95% пациентов страдали посттравматическим стрессовым расстройством.

От 17 до 42% пациентов испытывали аффективные расстройства, например, депрессию. Временное нарушение внимания наблюдалось у 45 % переболевших COVID-19, ухудшение памяти - от 13 до 28%.

Психоневрологические проблемы в долгосрочной перспективе выражаются в аффективных расстройствах и утомляемости.

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НС

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