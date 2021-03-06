Власти Карелии отменили обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

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6 марта 2021, 14:15

Артур Парфенчиков, фото: twitter.com/aParfenchikov

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков 6 марта сообщил об отмене режима самоизоляции в республике для жителей старше 65 лет. Власти Карелии приняли решение, что больничные гражданам такого возраста продлеваться больше не будут, поэтому работающие пенсионеры могут вернуться к исполнению своих трудовых обязанностей.

По данным оперштаба, в республике отмечается значительное снижение случаев заражения коронавирусом. "Например, если в конце прошлого года ежедневный прирост инфицированных был около 200-300 и более человек, и мы были вынуждены вводить жесткие ограничения, то сейчас эти цифры существенно ниже", - говорится в сообщении Парфенчикова.

По его словам, "это связано с формированием естественного иммунитета у переболевших COVID-19, а также с продолжающейся в Карелией вакцинацией". Около 12 тысяч людей старше 60 лет получили вакцины.

Губернатор отметил, что работодателям рекомендуется дать возможность привиться работающим пенсионерам в приоритетном порядке. Это по желанию и если у человека нет противопоказаний.

Днем ранее Парфенчиков сообщил об отмене ряда ограничений, в числе которых:

Для объектов общественного питания снимается ограничение по работе в ночное время. При этом в барах, кафе и ресторанах можно проводить развлекательные и танцевальные программы.

Разрешается деятельность танцплощадок, дискотек и других зрелищно-развлекательных мероприятий.

В развлекательных центрах (детском игровом, батутном) разрешается увеличить количество посетителей – из расчета не более одного человека на 4 кв. метра общей площади помещений.

Залы кинотеатров и театров могут быть заполнены на 100 процентов.

Образовательным организациям разрешается проведение родительских собраний, а также занятий по подготовке детей к школе.

Количество участников и зрителей спортивных мероприятий в закрытых помещениях не ограничено.

Снимаются требования об обязательном исследовании на коронавирус для тех, кто привлекается на работу вахтовым методом из других районов Карелии или из-за пределов республики.

Масочный режим и социальная дистанция во время массовых мероприятий, в местах большого скопления людей обязательны.

По данным Минздрава Карелии, в республике за время пандемии выявлено 41 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За последние 24 часа прирост составил 106 человек. Выздоровели 37 528 пациентов, умерли 322 человека.

В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом