В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом
6 марта 2021, 11:10
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России составило 4 312 181 человек. Об этом стало известно в субботу, 6 марта.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 11 022 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1290 (11,7%) без клинических проявлений … 441 летальный исход … полностью выздоровели 15 027 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 1820, Санкт-Петербурге – 975, Московской области – 746, Нижегородской области – 386 и Воронежской области – 275.
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