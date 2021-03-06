В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

6 марта 2021, 11:10

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России составило 4 312 181 человек. Об этом стало известно в субботу, 6 марта.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 11 022 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1290 (11,7%) без клинических проявлений … 441 летальный исход … полностью выздоровели 15 027 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 1820, Санкт-Петербурге – 975, Московской области – 746, Нижегородской области – 386 и Воронежской области – 275.

Темп прироста по стране составляет 0,26%.