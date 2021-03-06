Депутат Смолин предложил ввести новую выплату семьям с детьми

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6 марта 2021, 11:58 Источник: Парламентская газета

дети, фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил ввести выплаты семьям, чьи дети находятся на домашнем обучении. По его словам, в этом случае родители частично берут на себя функцию государства.

Смолин отметил, что домашнее обучение позволяет государственному бюджету экономить немалые средства. Он считает, что было бы логичным потратить эти деньги на помощь таким семьям. Депутат добавил, что сейчас регионы сами решают вопрос о выплатах - в 2020 году только шесть субъектов РФ помогали таким семьям.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России изменились правила начисления детских пособий.