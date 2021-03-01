С 1 марта в России изменились правила начисления детских пособий

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1 марта 2021, 09:38 Источник: РИА Новости

семья, фото: pixabay.com

В понедельник, 1 марта, в России отменяется беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Процедуру упрощали из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Теперь родителям, ребенку которых исполнится один или два года, чтобы продлить льготу, необходимо собрать и лично подать все документы для начисления социальных выплат. Отмечается, что переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно после каждого дня рождения ребенка. Также понадобится сообщить органам соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат.

Сейчас семьи с детьми получают ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет при условии среднедушевого дохода ниже двух прожиточных минимумов, установленных в регионе, а с детьми до полутора лет родителям предоставляют пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.