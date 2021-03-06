Депутат Рашкин призвал наказать сенатора Нарусову за оскорбления граждан словам «бомжового вида люди»

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6 марта 2021, 10:30 Источник: URA.RU

Валерий Рашкин, фото: twitter.com/RashkinV

Депутат Госдумы Валерий Рашкин направил запрос Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой на предмет наличия в них оскорбления граждан.

Нарусова ранее на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству высказала, что ей неприятно видеть около Совета Федерации каких-то «маргинальных людей» с непонятными требованиями, и это люди «бомжеватого вида».

Валерий Рашкин потребовал поставить вопрос о внесении в Совет федерации представления о лишении Людмилы Нарусовой неприкосновенности для дальнейшего привлечения ее к установленной законом ответственности, - сообщает «Коммерсантъ».

Отметим, перед этим Людмила Нарусова интересовалась у коллег-сенаторов, принят ли в России закон о недопустимости одиночных пикетов. Также коммунист привёл цитату Нарусовой из газеты «Московский комсомолец»: «на крыльце Совета федерации стоял какой-то придурок с плакатом, что Горбачева надо привлечь к суду».

Дочь Нарусовой Ксения Собчак осудила свою мать, отметив, что совершенно не поддерживает и не разделяет такие взгляды, - сообщает URA.RU.

Журналистка Софико Арифджанова сделала фото на фоне Совета Федерации в вечернем платье с обращением к сенатору Людмиле Нарусовой: «Нарусова, а так ок?».