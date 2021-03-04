Журналистка в вечернем платье ответила на слова Нарусовой о людях «бомжового вида» на ступеньках СФ

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4 марта 2021, 11:39 Источник: МК

Людмила Нарусова, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Журналистка Софико Арифджанова сделала фото на фоне Совета Федерации в вечернем платье с обращением к сенатору Людмиле Нарусовой, которая заявила, что «прямо на ступеньках СФ стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями».

Арифджанова опубликовала снимок, на котором она изображена в вечернем платье с плакатом: «Нарусова, а так ок?».

В ходе заседания Нарусова заявила, что ей «неприятно» смотреть на «каких-то маргинальных людей» около СФ с непонятными требованиями, «которые вообще ни в какие рамки не укладываются»: «Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. И тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны».

Позже сенатор пояснила, что имела в виду человека, который стоял у СФ в день празднования юбилея Михаила Горбачева, и призывал привлечь его к ответственности.

Также сенатор Андрей Клишас предложил Нарусовой подготовить законопроект о запрете одиночных пикетов, но она отказалась. Весь зал смеялся. Парламентарий отметила, что ее коллега так пошутил.