Герман Клименко раскритиковал Роскомнадзор из-за «отключения» интернета

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5 марта 2021, 17:39 Источник: URA.RU

интернет, фото: pixabay.com

Экс-советник президента РФ по вопросам интернета, основатель MediaMetrics Герман Клименко прокомментировал предупреждение россиян об отключении домашнего интернета из-за окончания лицензии на работу определенных частот.

"Роскомнадзор, вместо того, что бы писать письма в ClubHouse, должен лучше разъяснять гражданам, что происходит. Чтобы не пугать людей", — сказал Клименко.

По его словам, на протяжении многих лет все пользуются интернетом, лицензии не первый раз заканчиваются, а потом продлеваются. Эта технический процесс, мало кому заметный, так что россиянам ничего не грозит.

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