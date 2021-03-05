В Минцифры пообещали, что россиян без домашнего интернета не оставят
5 марта 2021, 15:18
По словам главы департамента Минцифры Андрея Канцурова, российские абоненты не останутся без домашнего интернета. Перебои со связью могут коснуться крайне небольшого количества россиян.
В скором времени состоится заседание, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц. В настоящий момент операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот. Правда, для этого они должны будут своевременно поменять абонентское оборудование (модемы).
Ранее журналисты заявили, что часть россиян в скором времени может остаться без домашнего интернета – у ряда операторов беспроводного доступа в сеть заканчивается действие разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц.
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