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5 марта 2021, 13:52 Источник: РБК

провода, pixabay.com

Журналисты сообщили, что часть россиян в ближайшее время может остаться без домашнего интернета, так как у ряда операторов беспроводного доступа в сеть заканчивается действие разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц.

Некоторые компании просили продлить им доступ, однако ответа к настоящему моменту не получили. Известно, что 11 марта они обязаны будут отключить передатчики.

Отметим, что операторам выдали разрешение Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 10 марта 2011 года сроком на 10 лет.

Как сообщает в пятницу, 5 марта, РБК, ссылаясь на источник, близкий к ГКРЧ, вопрос продления разрешения должен был обсуждаться в рамках первого заседания Госкомиссии в 2021 году. Так как оно еще не состоялось, компании, использующие частоты 3,4–3,6 ГГц, должны будут в указанную дату отключить передатчики.