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Почти треть молодых россиян выбирают интернет вместо телевизора

, 14:16 Источник: eadaily.com

Почти треть молодых россиян выбирают интернет вместо телевизора
Фото: pixabay.com

За три последних года интернет усилил свои позиции в медиапотреблении, а телевидение – снизило. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ.

Среди молодежи доля отказавшихся от телевидения в пользу интернета составляет почти 70%. По данным исследования, более половины россиян являются активными пользователями телевидения и интернета, они смотрят телевизор и сидят в Сети не реже нескольких раз в неделю (53%).

Смотрят телевизор и почти не пользуются интернетом 17% жителей России. С 2018 года данная доля сократилась на 5 п.п.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше смотреть телевизор и больше читать новости в соцсетях.

ДВа

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