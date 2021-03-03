Почти треть молодых россиян выбирают интернет вместо телевизора

За три последних года интернет усилил свои позиции в медиапотреблении, а телевидение – снизило. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ.
Среди молодежи доля отказавшихся от телевидения в пользу интернета составляет почти 70%. По данным исследования, более половины россиян являются активными пользователями телевидения и интернета, они смотрят телевизор и сидят в Сети не реже нескольких раз в неделю (53%).
Смотрят телевизор и почти не пользуются интернетом 17% жителей России. С 2018 года данная доля сократилась на 5 п.п.
Ранее сообщалось, что россияне стали меньше смотреть телевизор и больше читать новости в соцсетях.
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