Почти треть молодых россиян выбирают интернет вместо телевизора

Аргументы Недели → Общество 13+

3 марта 2021, 14:16 Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

За три последних года интернет усилил свои позиции в медиапотреблении, а телевидение – снизило. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ.

Среди молодежи доля отказавшихся от телевидения в пользу интернета составляет почти 70%. По данным исследования, более половины россиян являются активными пользователями телевидения и интернета, они смотрят телевизор и сидят в Сети не реже нескольких раз в неделю (53%).

Смотрят телевизор и почти не пользуются интернетом 17% жителей России. С 2018 года данная доля сократилась на 5 п.п.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше смотреть телевизор и больше читать новости в соцсетях.