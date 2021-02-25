Россияне стали меньше смотреть телевизор и больше читать новости в соцсетях

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25 февраля 2021, 08:37 Источник: Sostav

Фото: Pixabay

Количество телезрителей падает. Но телевидение по-прежнему остается самым популярным источником информации – свою роль в этом сыграла пандемия. Соцсети наступают на пятки.

65 % опрошенных ответили, что предпочитают смотреть телевизор. Из социальных сетей новости узнают 42 %, из онлайн-изданий – 39 %.

Число ежедневных пользователей соцсетей увеличилось в полтора раза. В 2017 году было 37 %, в 2021 – 57 %. Также за это время стало гораздо меньше людей, которые совсем не пользуются соцсетями.

«ВКонтакте» остается в лидерах по популярности. На втором месте – YouTube. Далее следуют инстаграм и «Одноклассники». Судя по опросам, TikTok уже обошел фейсбук.