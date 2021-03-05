Глава СК Бастрыкин прокомментировал его включение в санкционный список ЕС: «обидно за державу»

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5 марта 2021, 15:49 Источник: ТАСС

Александр Бастрыкин, фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин прокомментировал включение его в санкционный список Евросоюза. Он отметил на коллегии СК, что уже в восьмой раз попадает в список невъездных.

По его словам, он продолжает сотрудничать с Интерполом, поддерживать связь с иностранными коллегами,

"но обидно немного за державу".

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