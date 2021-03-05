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Метель началась в Москве

, 13:12 Источник: РИА "Новости"

Метель началась в Москве
снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В пятницу, 5 марта, после полудня в Москве началась метель с крупными хлопьями снега. Согласно последней информации, осадки наблюдаются в северной, центральной и западной частях Москвы и Подмосковья.

Данные о снегопаде предоставили сегодня днем журналисты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил, что 5 марта москвичей и гостей города ожидают облачная погода и снег. Столбики термометров в последний рабочий день недели в столице опустятся до минус 3 градусов.

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