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Кардиолог Серебрянский рассказал, как метеозависимым людям перенести период «барической пилы»

, 07:15 Источник: Говорит Москва

Кардиолог Серебрянский рассказал, как метеозависимым людям перенести период «барической пилы»
зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, как метеозависимым россиянам перенести период "барической пилы", который характеризуется резкими скачками атмосферного давления.

Медик порекомендовал людям с гипотонией в случае возникновения недомогания выпить немного крепкого чая или кофе, а гипертоникам – не забывать носить с собой необходимые лекарства и контролировать в течение дня артериальное давление. Юрий Серебрянский, однако, призвал россиян согласовать подобные действия со своим лечащим врачом.

Кардиолог также обратил внимание на то, что к колебаниям атмосферного давления наиболее чувствительны граждане с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями центральной и вегетативной нервной системы, люди с вегетососудистой дистонией, а также с неустойчивой психикой.

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