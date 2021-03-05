Кардиолог Серебрянский рассказал, как метеозависимым людям перенести период «барической пилы»

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5 марта 2021, 07:15 Источник: Говорит Москва

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, как метеозависимым россиянам перенести период "барической пилы", который характеризуется резкими скачками атмосферного давления.

Медик порекомендовал людям с гипотонией в случае возникновения недомогания выпить немного крепкого чая или кофе, а гипертоникам – не забывать носить с собой необходимые лекарства и контролировать в течение дня артериальное давление. Юрий Серебрянский, однако, призвал россиян согласовать подобные действия со своим лечащим врачом.

Кардиолог также обратил внимание на то, что к колебаниям атмосферного давления наиболее чувствительны граждане с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями центральной и вегетативной нервной системы, люди с вегетососудистой дистонией, а также с неустойчивой психикой.