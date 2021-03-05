Кардиолог Серебрянский рассказал, как метеозависимым людям перенести период «барической пилы»

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, как метеозависимым россиянам перенести период "барической пилы", который характеризуется резкими скачками атмосферного давления.
Медик порекомендовал людям с гипотонией в случае возникновения недомогания выпить немного крепкого чая или кофе, а гипертоникам – не забывать носить с собой необходимые лекарства и контролировать в течение дня артериальное давление. Юрий Серебрянский, однако, призвал россиян согласовать подобные действия со своим лечащим врачом.
Кардиолог также обратил внимание на то, что к колебаниям атмосферного давления наиболее чувствительны граждане с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями центральной и вегетативной нервной системы, люди с вегетососудистой дистонией, а также с неустойчивой психикой.
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