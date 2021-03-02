«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

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2 марта 2021, 11:20 Источник: Гидрометцентр

слякоть в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалисты Гидрометцентра объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области до четверга, 4 марта. Соответствующая информация содержится в прогностической карте учреждения.

Согласно последним данным, погода в столичном регионе будет потенциально опасной для граждан из-за ветра порывами 15-17 метров в секунду.

Подчеркивается, что предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье с полудня вторника, 2 марта, до полудня четверга, 4 марта. Граждан призывают не останавливаться под деревьями и рекламными щитами, а также не парковать автомобили рядом с шаткими конструкциями.