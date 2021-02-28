Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве окончательно растает снег

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28 февраля 2021, 21:47

сугробы, фото: pixabay.com

Снег в Москве должен окончательно растаять во второй декаде апреля. О таком прогнозе рассказал сегодня ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Температура будет на 2,5-3,5 градуса выше многолетних значений.

Именно в это время можно менять автомобильные шины. С 10 апреля в столице России "природа станет просыпаться буквально на глазах".

Март в среднем выдастся на 1–3 градуса теплее многолетних значений, осадков будет немного.

Ранее Синоптик Вильфанд предупредил россиян о морозной погоде в марте.