Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве окончательно растает снег
28 февраля 2021, 21:47
Снег в Москве должен окончательно растаять во второй декаде апреля. О таком прогнозе рассказал сегодня ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Температура будет на 2,5-3,5 градуса выше многолетних значений.
Именно в это время можно менять автомобильные шины. С 10 апреля в столице России "природа станет просыпаться буквально на глазах".
Март в среднем выдастся на 1–3 градуса теплее многолетних значений, осадков будет немного.
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