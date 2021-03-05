Сенатор Рязанский оценил идею предоставить российским пенсионерам льготу на ж/д билеты

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5 марта 2021, 11:43

купе, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение предоставить пенсионерам право на покупку двух льготных билетов в год на поезда дальнего следования.

Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что данное предложение хорошее с точки зрения того, чтобы дать российским пенсионерам возможность поездить по стране, поскольку иногда билеты для них "дороговаты". Сенатор, однако, уточнил, что с позиции решения проблем экономического порядка трудно посчитать, как эти затраты можно будет компенсировать транспортникам.

По мнению Рязанского, предложение Сухарева следует обдумать и внимательно отнестись к механизму его реализации.