Депутат Сухарев предложил предоставить российским пенсионерам льготу на ж/д билеты

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5 марта 2021, 08:01

поезд дальнего следования, Ilya Galakhov/Global Look Press

Депутат Государственной думы Иван Сухарев выдвинул идею о предоставлении российским пенсионерам права на приобретение двух льготных билетов в течение одного года на поезда дальнего следования.

В письме, направленном на имя главы Минтранса Виталия Савельева, депутат отметил, что сейчас определенные категории граждан РФ обладают возможностью на льготных условиях покупать билеты на поезда дальнего следования, однако пенсионеры в этот список не входят.

Иван Сухарев обратил внимание на то, что многие люди пенсионного возраста имеют родственников, проживающих в отдаленных регионах страны. Для их посещения гражданам приходится тратить на железнодорожные билеты сумму, соразмерную своей пенсии или даже больше.

Как сообщает RT, депутат ГД попросил Виталия Савельева рассмотреть возможность включения пенсионеров в число льготников и предоставить им право в течение одного календарного года купить два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50%.