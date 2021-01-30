Названы города России, куда сильнее всего подешевели авиабилеты на февраль
30 января 2021, 10:20[ «Аргументы Недели» ]
Аналитики недавно провели исследование и выяснили, в какие российские города подешевели авиабилеты на февраль по сравнению с январем 2021 года. Информацией о результатах располагают журналисты.
Согласно последним данным, поездка в Мурманск в феврале обойдется почти на 29% выгоднее, чем в январе. В среднем билет в одну сторону можно приобрести за 3,7 тыс. рублей. В Кемерово можно отправиться за 3,9 тыс. рублей, что на 28% ниже, чем в первый месяц года. Билет в Москву будет стоить на 27% дешевле чем в начале года – 3,5 тыс. рублей.
Как сообщает RT, в топ-10 городов, куда можно купить авиабилеты на февраль дешевле, вошли Сургут, Владикавказ, Петербург, Астрахань, Киров, Новый Уренгой, а также Казань.
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