Названы города России, куда сильнее всего подешевели авиабилеты на февраль

Аргументы Недели → Общество 13+

30 января 2021, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

салон самолета, pixabay.com

Аналитики недавно провели исследование и выяснили, в какие российские города подешевели авиабилеты на февраль по сравнению с январем 2021 года. Информацией о результатах располагают журналисты.

Согласно последним данным, поездка в Мурманск в феврале обойдется почти на 29% выгоднее, чем в январе. В среднем билет в одну сторону можно приобрести за 3,7 тыс. рублей. В Кемерово можно отправиться за 3,9 тыс. рублей, что на 28% ниже, чем в первый месяц года. Билет в Москву будет стоить на 27% дешевле чем в начале года – 3,5 тыс. рублей.

Как сообщает RT, в топ-10 городов, куда можно купить авиабилеты на февраль дешевле, вошли Сургут, Владикавказ, Петербург, Астрахань, Киров, Новый Уренгой, а также Казань.