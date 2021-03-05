В России за сутки скончались 462 пациента с коронавирусом

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5 марта 2021, 11:30

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России за прошедшие сутки скончались 462 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, в частности, в Москве за минувшие 24 часа скончались 54 человека с коронавирусом нового типа, в Московской области – 32, а в Санкт-Петербурге – 26. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 88 285 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заражения COVID-19 в РФ увеличилось на 11 024.