Россиянам напомнили о длинных выходных

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5 марта 2021, 10:38 Источник: Роструд

пустой офис, pixabay.com

Россиянам напомнили, что их ожидают длинные выходные. Согласно данным, предоставленным Федеральной службой по труду и занятости, жители страны будут отдыхать с 6 по 8 марта.

Отмечается, что в этом году Международный женский день выпадает на понедельник, вследствие чего следующая рабочая неделя будет четырехдневной.

В Роструде подчеркнули, что следующие длинные выходные ожидают россиян уже в мае – граждане будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.

В общей сложности в 2021 году в России будут семь коротких рабочих недель.