Онищенко заявил, что короткие рабочие недели наносят вред экономике и здоровью граждан

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в понедельник, 1 марта, в рамках разговора с журналистами заявил, что короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан России.
Геннадий Онищенко выразил мнение, что продолжительные выходные не способствует интенсивному развитию экономики, а также наносят вред здоровью людей из-за того, что они употребляют больше спиртных напитков. Депутат напомнил, что в советское время граждане страны отдыхали один день на Новый год, а также несколько дней в майские праздники.
По словам Онищенко, тогда люди не чувствовали никакого ущемления своих прав из-за отсутствия длинных выходных.
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