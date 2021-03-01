Онищенко заявил, что короткие рабочие недели наносят вред экономике и здоровью граждан

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1 марта 2021, 12:15 Источник: URA.RU

Геннадий Онищенко, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в понедельник, 1 марта, в рамках разговора с журналистами заявил, что короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан России.

Геннадий Онищенко выразил мнение, что продолжительные выходные не способствует интенсивному развитию экономики, а также наносят вред здоровью людей из-за того, что они употребляют больше спиртных напитков. Депутат напомнил, что в советское время граждане страны отдыхали один день на Новый год, а также несколько дней в майские праздники.

По словам Онищенко, тогда люди не чувствовали никакого ущемления своих прав из-за отсутствия длинных выходных.