Граждан России весной ожидают три четырехдневные рабочие недели

Граждан России весной 2021 года ожидают три коротких рабочих недели, которые будут длиться по четыре дня. Соответствующую информацию предоставили журналистам в понедельник, 1 марта, в Роструде.
Согласно последним данным, Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней. Кроме того, четырехдневными в России будут две первые две рабочие недели мая. Трудиться граждане страны будут с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Ранее в Роструде отмечали, что в текущем году россиян ожидают одна длинная и семь коротких рабочих недель.
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