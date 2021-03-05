Проректор РТУ МИРЭА Тарасов предложил создать на главных туристических маршрутах волонтерские центры

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5 марта 2021, 08:31

бейджик волонтера, Nikolay Titov/Global Look Press

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов в пятницу, 5 марта, выдвинул идею о создании центров волонтерства на ключевых российских туристических направлениях. Об этом сегодня утром сообщили журналисты.

Игорь Тарасов обратился с соответствующим предложением к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой, отметив, что данный тип отдыха имеет большое значение для России в экономическом, политическом и культурном контекстах.

Как сообщает RT, проректор РТУ МИРЭА обратил внимание на серьезную роль волонтерства в сфере туризма: добровольцы помогают создавать туристические маршруты, прорубать тропы, сопровождать тургруппы, а также при необходимости осуществлять уход за животными. Деятельность добровольцев, по мнению Тарасова, позволяет не только экономить средства на путешествия, но также ознакомиться с бытом и культурой разных народов и стран, помогает выучить языки и способствует мультикультурному общению.

Проректор РТУ МИРЭА обратился к Догузовой с просьбой предусмотреть реализацию программы по внедрению центров волонтерства на главных туристических направлениях, что будет способствовать развитию волонтерства и внутреннего туризма в РФ, а также привлечению добровольцев из других государств.