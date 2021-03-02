Депутат Госдумы намерен продвигать новый федеральный закон по туризму

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2 марта 2021, 15:51 Геннадий Щукин

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Дмитрий Вяткин считает, что закон, принятый в 1993 году, не способствует развитию внутренних туристических ресурсов.

О недостатках действующего законодательства депутат Госдумы от Челябинской области рассказал на форуме "Топим за Южный Урал", который прошел в рамках Кубка СМИ имени Ольги Давиденко.

К недостаткам он относит отсутствие отсутствие четкого определения и регулирования экскурсионной деятельности, онлайн-бронирования, туристических агрегаторов, туристического жилья, различных видов туризма - от экологического до этнографического.

"Нужен новый Федеральный закон о туристической (туристской) деятельности. И я намерен принять участие в его подготовке", - подчеркнул парламентарий.

Дмитрий Вяткин отметил, что важность развития внутреннего туризма особенно остро показал прошлый год, ведь в пандемию выезды за границу стали невозможными.

"Южный Урал привлекателен для туристов не только как образец уникальной природы, но и как мост из Азии в Европу, по которому тысячелетиями проходили караваны и армии, где оставили свои следы великие цивилизации древности: арии, скифы, сарматы и тюрки", - подытожил он.