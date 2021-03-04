Сроки завершения строительства «Северного потока – 2» перенесли с апреля на более поздний срок
4 марта 2021, 22:00
Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» перенесли с апреля на сентябрь. О том, что работы по укладке труб «Северного потока — 2» в водах Дании продлятся до конца сентября, сообщило Морское управление страны.
Завершить строительство должно помочь судно-трубоукладчик «Академик Черский». 4 марта стало известно, что судна отправят на предэксплуатационные испытания, а затем оно присоединится к трубоукладчику «Фортуна».
Оба судна находятся под санкциями США, которые считают «Северный поток – 2» угрозой энергетической безопасности Европы. После введения санкций работы по прокладке газопровода были остановлены в декабре 2019 года.
Сорок американских сенаторов призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции против «Северного потока-2».
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