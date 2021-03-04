Россияне считают настоящими женщинами Пугачёву, Ротару и Матвиенко

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4 марта 2021, 21:45

Алла Пугачева, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Россияне считают настоящими женщинами знаменитых певиц Аллу Пугачёву и Софию Ротару. По данным результата опроса ВЦИОМ, в ТОП-3 россияне включили председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Исследование проводилось перед Международным женским днем.

На первом месте Примадонна. Алле Пугачёвой отдали свои голоса шесть процентов респондентов.

У Софии Ротару и политика Валентины Матвиенко по три процента.

Участники опроса также назвали настоящими женщинами политика, общественного деятеля Ирину Хакамаду, певицу Валерию, актрис Алису Фрейндлих и Чулпан Хаматову, голливудскую актрису и многодетную мать Анджелину Джоли.

Валерия и Хаматова также многодетные матери.

Певица Валерия поделилась редким фото, на котором позировала с Данаей, старшей дочерью своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина от первого брака.