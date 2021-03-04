Россияне считают настоящими женщинами Пугачёву, Ротару и Матвиенко
4 марта 2021, 21:45
Россияне считают настоящими женщинами знаменитых певиц Аллу Пугачёву и Софию Ротару. По данным результата опроса ВЦИОМ, в ТОП-3 россияне включили председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Исследование проводилось перед Международным женским днем.
На первом месте Примадонна. Алле Пугачёвой отдали свои голоса шесть процентов респондентов. У Софии Ротару и политика Валентины Матвиенко по три процента.
Участники опроса также назвали настоящими женщинами политика, общественного деятеля Ирину Хакамаду, певицу Валерию, актрис Алису Фрейндлих и Чулпан Хаматову, голливудскую актрису и многодетную мать Анджелину Джоли.
Валерия и Хаматова также многодетные матери.
Певица Валерия поделилась редким фото, на котором позировала с Данаей, старшей дочерью своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина от первого брака.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.