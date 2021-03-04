Певица Валерия опубликовала совместное фото со старшей дочерью Пригожина
4 марта 2021, 21:10
Певица Валерия поделилась редким фото, на котором позировала с Данаей, старшей дочерью своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина от первого брака, в ресторане. Она поздравила девушку с днем рождения.
"Даночка, с Днем рождения, дорогая! Год был непростым для всех, и тебе пришлось нелегко. Пусть все плохое останется позади, а впереди ждут только победы!", - написала певица, пожелав Данае здоровья, счастья и любви.
"Вы очень мудрая Мама! Вашей любви хватает на всех деток!"; "Прекрасная девочка. Всегда улыбается, нет злобы. С днём рождения, здоровья и женского счастья"; "Ей бы в Голливуде сниматься", пишут в комментариях.
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