Певица Валерия опубликовала совместное фото со старшей дочерью Пригожина

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4 марта 2021, 21:10

певица Валерия, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Певица Валерия поделилась редким фото, на котором позировала с Данаей, старшей дочерью своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина от первого брака, в ресторане. Она поздравила девушку с днем рождения.

"Даночка, с Днем рождения, дорогая! Год был непростым для всех, и тебе пришлось нелегко. Пусть все плохое останется позади, а впереди ждут только победы!", - написала певица, пожелав Данае здоровья, счастья и любви.

"Вы очень мудрая Мама! Вашей любви хватает на всех деток!"; "Прекрасная девочка. Всегда улыбается, нет злобы. С днём рождения, здоровья и женского счастья"; "Ей бы в Голливуде сниматься", пишут в комментариях.

Певица Валерия опубликовала фото с внучкой на руках на семейном завтраке в ресторане.

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