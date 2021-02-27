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Певица Валерия опубликовала фото с внучкой на руках на семейном завтраке в ресторане

, 19:15

Певица Валерия опубликовала фото с внучкой на руках на семейном завтраке в ресторане
Валерия, фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Певица Валерия разместила снимок в социальной сети Instagram, на которой запечатлена вместе с внучкой Селин в ресторане. 52-летняя певица посвятила утро выходного дня Арсению Шульгину и невестке.

Лица внучки бабушка не показала, так же ведет себя и мама девочки, Лиана Шульгина.

Селин родилась в новогоднюю ночь. Младший сын Валерии Арсений Шульгин и его жена впервые стали родителями.

Певица не первый раз показывает поклонникам фотографии с внучкой на руках.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya)

НС

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