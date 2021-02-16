Валерия показала поклонникам фотографии с внучкой на руках

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16 февраля 2021, 14:34

Валерия, Фото: Instagram

Известная певица Валерия опубликовала снимки с месячной внучкой Селин, которая родилась в новогоднюю ночь. Младший сын артистки Арсений Шульгин и его супруга Лиана впервые стали родителями.

«Теперь у нас в семье появилась мощнейшая точка притяжения — наша чудесная Селин, от неё невозможно оторваться. Вчера пришлось вспомнить все колыбельные, которые пела своим детям», - поделилась певица с поклонниками.

Также навестить малышку приехал супруг Валерии - продюсер Иосиф Пригожин. Подписчики пришли в восторг от трогательных семейных снимков, не сдержала приятных слов и невестка певицы Лиана.

«Какая же вы красивая», - написала она в комментариях.

С рождением внучки Валерию решили поздравить телеведущая Екатерина Андреева и актриса Эвелина Бледанс.

Ранее сообщалось, что невестка Валерии организовала первую фотосессию своей дочери.

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