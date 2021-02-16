Валерия показала поклонникам фотографии с внучкой на руках

Известная певица Валерия опубликовала снимки с месячной внучкой Селин, которая родилась в новогоднюю ночь. Младший сын артистки Арсений Шульгин и его супруга Лиана впервые стали родителями.
«Теперь у нас в семье появилась мощнейшая точка притяжения — наша чудесная Селин, от неё невозможно оторваться. Вчера пришлось вспомнить все колыбельные, которые пела своим детям», - поделилась певица с поклонниками.
Также навестить малышку приехал супруг Валерии - продюсер Иосиф Пригожин. Подписчики пришли в восторг от трогательных семейных снимков, не сдержала приятных слов и невестка певицы Лиана.
«Какая же вы красивая», - написала она в комментариях.
С рождением внучки Валерию решили поздравить телеведущая Екатерина Андреева и актриса Эвелина Бледанс.
Ранее сообщалось, что невестка Валерии организовала первую фотосессию своей дочери.
Посмотреть эту публикацию в Instagram