Невестка Валерии организовала первую фотосессию своей дочери

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11 февраля 2021, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

внучка Валерии Селин, Фото: Instagram

Лиана, супруга младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина, организовала первую в жизни фотосессию дочке Селин. Малышке недавно исполнился месяц, девочка родилась в новогоднюю ночь.

«Столько красивых образов! Такие милые фотографии будут, хорошо, что такие моменты можно оставить не только в памяти», - написала Лиана, публикую кадры съемочного процесса.

Селин укутали в розовый плед, чтобы воссоздать позу эмбриона. Потом положили на невесомое одеяльце, где активно фотографировали. Также невестка Валерии решила нарядить дочку в белое платье и чепчик.

Ранее сообщалось, что Валерия и ее супруг Иосиф Пригожий заразились коронавирусом на отдыхе в Дубае.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиана Шульгина (@lianashulginaa)