Пригожин рассказал, как лечился от тяжелой формы коронавируса: «Восемь дней ада»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

8 февраля 2021, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Иосиф Пригожин, Фото: Instagram

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что в тяжелой форме переболел новой коронавирусной инфекцией. По его словам, вместе со своей супругой певицей Валерией они заразилась в Дубае.

Пригожин отметил, что в «разгар новой волны пандемии» уехал с Валерией в Дубай, где чувствовал себя в большей безопасности и мог спокойно работать. Однако именно там они заразились «этой страшной болезнью». Продюсер уточнил, что супруга перенесла коронавирус в легкой форме, практически на ногах, а у него все оказалось гораздо сложнее.

«Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу … Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже … 8 дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких друзей, я выжил», - поделился он.

Продюсер добавил, что медики выводили его из «цитокинового шторма» - потенциально летальной реакции иммунной системы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)