Инфекционист Тимаков назвал причины повторного заражения COVID-19
7 февраля 2021, 17:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, почему люди могут повторно заразиться новой коронавирусной инфекцией. По его словам, изначально COVID-19 не должен вызывать пожизненный иммунитет.
Тимаков отметил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года оно повторяется, вызванное одним возбудителем.
Он пояснил, что заразиться COVID-19 можно повторно при высокой вирусной нагрузке - если человек постоянно контактирует с больными людьми или, если слабый иммунный ответ. Врач добавил, что иммунитет может также снижается из-за приема определенных препаратов.
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