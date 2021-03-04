В Москве прошло прощание со спортивным комментатором Юрием Розановым

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4 марта 2021, 19:40

Юрий Розанов, instagram.com/ rozanov.iurii

Сегодня днем в Москве состоялась церемония прощания со спортивным комментатором и журналистом Юрием Розановым. Гражданская панихида прошла при морге Центральной клинической больницы.

Журналиста похоронят на Митинском кладбище. Проводить коллегу в последний путь пришли Константин Генич, Василий Уткин и многие другие.

Розанову было 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. О его смерти стало известно 3 марта.