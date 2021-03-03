Спортивный комментатор Юрий Розанов умер в возрасте 59 лет
3 марта 2021, 12:20
В Москве скончался спортивный комментатор и журналист Юрий Розанов. Об уходе Юрия Розанова сегодня, 3 марта, сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.
«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал Моссаковский в Twitter. Информацию о смерти коллеги сообщил и известный комментатор, блогер Василий Уткин. Уткин назвал горем уход Розанова. «Не стало Юры Розанова. Горе», — написал Уткин в Twitter. Юрию Розанову было всего лишь 59 лет.
О дате и месте прощания с Розановым пока не сообщается.
У мужчины был диагностирован рак желудка, - сообщает Лента.ру. В 2019 году он не выходил в телеэфир с мая по ноябрь. Журналист возобновил работу в ноябре, продолжая проходить курс лечения.
Юрий Розанов был комментатором футбольных и хоккейных матчей.
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