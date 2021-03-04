Онищенко рассказал, как победить пандемию коронавируса за две недели

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2021, 18:27 Источник: РИА "Новости"

Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы России Геннадий Онищенко рассказал, как гарантированно в кратчайшие сроки одолеть пандемию коронавируса. У России для этого есть два пути борьбы.

Первый путь - "жесточайшим образом" соблюдать все ограничения, "и вот с этого момента — две недели, и все закончится. Больных мы вылечим". Так ведет себя Китай, там за год и три месяца "до сих пор 89 тысяч больных".

Второй путь - довести уровень популяционного иммунитета до 50-60 процентов, то есть вакцинация.

Ранее Онищенко призвал «раскачать болото с мерами» - отменить обязательный масочный режим.