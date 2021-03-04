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Владимир Путин рассказал про знакомого иностранца, который удивился оживленной в пандемию Москве

, 16:06 Источник: Московский комсомолец

Владимир Путин рассказал про знакомого иностранца, который удивился оживленной в пандемию Москве
Москва, фото: pixabay.com

Глава российского государства Владимир Путин рассказал о своем знакомом из другой страны, который поделился с президентом своими впечатлениями от Москвы во время пандемии коронавируса.

Путин как-то раз поздно закончил работу в Кремле и к нему пришел знакомый коллега, приехавший в Россию по делам. Он был очень удивлен Москве, которая оказалась непохожей на «закрытые» города других стран.

«Москва живет! У нас, говорит... людей почти нет, все закрыто», – сказал Путину знакомый.

Владимир Путин 4 марта проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

НС

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