Путин: «Только объединяя усилия на международной арене можно добиться окончательной победы над ковидом»

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4 марта 2021, 15:44 Источник: ТАСС

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Полная победа над пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19 возможна только при объединении усилий, в том числе между государствами. Президент РФ Владимир Путин 4 марта проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Обращаясь к участникам встречи в Кремле и общественникам, присутствующим онлайн, Путин заявил: «Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом».

Президент поздравил общественников «с годом совместной работы на столь замечательном, востребованном и таком благородном поприще, как поддержка людей, которые нуждаются в этой поддержке со стороны».

Как отметил российский лидер, «это было сделано в самый сложный за последнее время, в один из самых сложных, нашего времени, период пандемии».