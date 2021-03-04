Пискарев прокомментировал инициативу Путина принять закон о защите силовиков от угроз
4 марта 2021, 14:52
Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть законопроект о дополнительных мерах защиты сотрудников правоохранительных органов, в том числе от угроз в интернете и соцсетях. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.
Так он прокомментировал инициативу президента РФ, озвученную главой государства на коллегии МВД.
«Мы все были свидетелями того, что после несанкционированных акций протеста в социальных сетях появлялись личные данные силовиков, вплоть до домашних адресов, а также данных их близких, в первую очередь детей. Это недопустимо и очень опасно, и мы должны законодательно усилить защиту тех, кто стоит на страже закона», – подчеркнул парламентарий.
Ранее Пискарев рассказал о планируемых мерах наказания для «черных коллекторов».
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