Пискарев прокомментировал инициативу Путина принять закон о защите силовиков от угроз

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4 марта 2021, 14:52

Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть законопроект о дополнительных мерах защиты сотрудников правоохранительных органов, в том числе от угроз в интернете и соцсетях. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.

Так он прокомментировал инициативу президента РФ, озвученную главой государства на коллегии МВД.

«Мы все были свидетелями того, что после несанкционированных акций протеста в социальных сетях появлялись личные данные силовиков, вплоть до домашних адресов, а также данных их близких, в первую очередь детей. Это недопустимо и очень опасно, и мы должны законодательно усилить защиту тех, кто стоит на страже закона», – подчеркнул парламентарий.

Ранее Пискарев рассказал о планируемых мерах наказания для «черных коллекторов».