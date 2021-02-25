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Пискарев рассказал о планируемых мерах наказания для «черных коллекторов»

, 14:04

Пискарев рассказал о планируемых мерах наказания для «черных коллекторов»
Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

В Госдуме прошел первое чтение законопроект, обязывающий коллекторов общаться только непосредственно с должником и не беспокоить его близких, родственников или соседей.

Тем не менее, в Думе признают, что существует проблема «черных коллекторов». По словам председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, подготовлен и сейчас согласовывается с профильными ведомствами законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность, связанную с угрозами гражданам или их родственникам, а также с повреждением и порчей имущества.

«Законопроектом предлагается дополнить УК РФ новой статьей 172.4, установив повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет», - уточнил парламентарий.

Ранее сообщалось, что преступники осваивают смежную профессию коллектора.

ДВа

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