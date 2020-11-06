Преступники осваивают по форме смежную профессию коллектора

Аргументы Недели → Криминал 13+

6 ноября 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Новосибирский суд начал рассматривать уголовное дело коллекторов, которые портили имущество должников и угрожали им расправой. Правоохранители ранее задержали четырёх молодых людей, которые официально нигде не работали. При этом они рекламировали свои услуги через Интернет, и клиенты, как правило, находились.



Чтобы не попасть в руки полиции, преступники соблюдали конспирацию. При общении с жертвами они вели диалог под вымышленными именами, а сим-карты телефонов были оформлены на других лиц. «Коллекторы» собирали сведения о должниках, распространяли ложную информацию, портили репутацию людям, сообщили в региональном управлении внутренних дел.



Иногда к порогу должников подкидывали похоронные венки, разбивали окна домов и автомобилей. Психологический эффект заставлял людей искать деньги и возвращать долги. Одной из потерпевших вымогатели угрожали плеснуть серной кислотой в лицо.



Следователи собрали необходимые доказательства и оценили причинённый гражданам материальный ущерб. Его объём составил более одного миллиона рублей.



Все официальные коллекторские организации зарегистрированы на сайте службы судебных приставов. По состоянию на июнь 2019 года в нашей стране насчитывалось порядка 275 агентств.



