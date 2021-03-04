Нилов предложил строже контролировать услуги в социальной сфере

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4 марта 2021, 14:35 Источник: Парламентская газета

Ярослав Нилов. Фото: сайт ГД РФ

Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает необходимым изменить правила регистрации поставщиков социальных услуг.

По его словам, сейчас многие виды деятельности, по которым оказываются соцуслуги, подпадают под категорию нелицензируемых, а значит, такие предприниматели ни за что не отвечают.

По мнению депутата, следует ужесточить правила регистрации поставщиков соцуслуг, чтобы «не было таких случаев, когда горит дом престарелых, а власти соответствующего муниципалитета вообще не знают, что у них такой дом престарелых есть».

«Реестр, конечно, дело нужное, но при этом остаётся лазейка, связанная с тем, что можно вообще никак не регистрироваться, а значит, ни за что не отвечать. И этот вопрос требует срочного решения», - считает парламентарий.

Ранее в ГД предложили отменить проверочные работы для школьников.