Нилов предложил строже контролировать услуги в социальной сфере

Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает необходимым изменить правила регистрации поставщиков социальных услуг.
По его словам, сейчас многие виды деятельности, по которым оказываются соцуслуги, подпадают под категорию нелицензируемых, а значит, такие предприниматели ни за что не отвечают.
По мнению депутата, следует ужесточить правила регистрации поставщиков соцуслуг, чтобы «не было таких случаев, когда горит дом престарелых, а власти соответствующего муниципалитета вообще не знают, что у них такой дом престарелых есть».
«Реестр, конечно, дело нужное, но при этом остаётся лазейка, связанная с тем, что можно вообще никак не регистрироваться, а значит, ни за что не отвечать. И этот вопрос требует срочного решения», - считает парламентарий.
Ранее в ГД предложили отменить проверочные работы для школьников.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.