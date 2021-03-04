Слуцкий заявил об отсутствии в РФ химического оружия

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4 марта 2021, 13:13 Источник: РИА Новости

Леонид Слуцкий. Фото: сайт ГД.

Глава международного думского комитета Леонид Слуцкий заявил, что с 2017 года в стране нет химического оружия.

Так парламентарий прокомментировал призыв США к России «уничтожить свою программу химоружия».

«В России химического оружия с 2017 года нет в принципе, что признано и соответствующей международной организацией ОЗХО, что подтверждено неоднократными экспертными оценками», - сказал депутат.

Он добавил, что Россия в этой сфере свои обязательства выполнила.

Ранее Слуцкий заявил, что противостояние с РФ на европейских площадках доведено до абсурда.