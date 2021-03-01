Слуцкий заявил, что противостояние с РФ на европейских площадках доведено до абсурда

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на парламентских площадках европейских организаций противостояние с РФ доведено до абсурда.
По его словам, при отсутствии делегаций из России страну гораздо легче маргинализировать и демонизировать ее образ, «нежели в нашем присутствии», что, как отметил парламентарий, последний год также показал.
Он также отметил, что «когда с теми или иными международными организациями отношения не совсем так конструктивные, то на площадке парламентских ассамблей этих организаций, парламентского измерения это противостояние доведено просто до абсурда».
Ранее Слуцкий опроверг заявление Госдепа США о нарушении прав человека в РФ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.