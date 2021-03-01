Слуцкий заявил, что противостояние с РФ на европейских площадках доведено до абсурда

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1 марта 2021, 17:50 Источник: РИА Новости

Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдума РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на парламентских площадках европейских организаций противостояние с РФ доведено до абсурда.

По его словам, при отсутствии делегаций из России страну гораздо легче маргинализировать и демонизировать ее образ, «нежели в нашем присутствии», что, как отметил парламентарий, последний год также показал.

Он также отметил, что «когда с теми или иными международными организациями отношения не совсем так конструктивные, то на площадке парламентских ассамблей этих организаций, парламентского измерения это противостояние доведено просто до абсурда».

Ранее Слуцкий опроверг заявление Госдепа США о нарушении прав человека в РФ.