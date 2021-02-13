Слуцкий опроверг заявление Госдепа США о нарушении прав человека в РФ

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13 февраля 2021, 14:04 Источник: РИА Новости

Леонид Слуцкий. Фото: сайт ГД.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление представителя госдепартамента США Неда Прайса о нарушениях прав человека в России не соответствующим действительности.

По словам парламентария, США используют тему прав человека для оправдания своего вмешательства в дела других стран, чего Россия, в свою очередь, не собирается допускать.

«Заявления представителя Госдепа относительно каких-то нарушений в этой сфере в России не соответствуют действительности ни на йоту», - подчеркнул Слуцкий.