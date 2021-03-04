Песков поздравил россиянок с 8 Марта: «Скоро все закончится»

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4 марта 2021, 12:45

Фото: Дмитрий Песков, Zamir Usmanov/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем 8 Марта. Открытки были разосланы по электронной почте.

«Весна пришла! Скоро все закончится и все будет хорошо! Солнца, здоровья, счастья и красоты! С 8 Марта!» - говорится в тексте.

При этом фраза: «Скоро все закончится и все будет хорошо» показалась женщинам странной. Кроме того, пользователи задались вопросом, что имел в виду Песков, и чем именно все завершится.

Ранее в Госдуме предложили законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в Международный женский день.