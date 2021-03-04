Депутат Сурайкин предложил выплачивать женщинам подарочную зарплату на 8 марта

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4 марта 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

тюльпаны, фото: pixabay.com

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в Международный женский день 8 Марта.

«Предлагаем законодателю обязать работодателя любой формы собственности выплачивать наемным работникам-женщинам 13-ю зарплату ежегодно накануне 8 Марта как меру социальной поддержки трудящихся женщин», - высказал он.

Сурайкин отметил, что принятие такого решения позволит сделать Россию первой страной в мире, «где женщина, согласно идеям Надежды Крупской и Клары Цеткин, 8 Марта получает от государства подарочные меры социальной поддержки». По его словам, представительницы прекрасного пола в среднем получают меньше мужчин, но если в советское время на предприятиях и в организациях этот праздник отмечался широко, то сегодня многие работодатели его игнорируют. Кроме того, продолжаются призывы отменить 8 Марта, добавил он.

Соответствующее предложение направлено в Госдуму.

Также депутат не исключает, что аналогичную меру социальной поддержки можно предусмотреть для работников-мужчин к 23 февраля.