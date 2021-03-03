Матвиенко возмутилась ценами на цветы в преддверии 8 марта

Аргументы Недели → Общество 13+

3 марта 2021, 14:40 Источник: Парламентская газета

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к замминистра финансов Алексею Сазанову, указав, что вопрос снижения стоимости цветочной продукции в России «завис».

По ее словам, цены на цветы кусаются, и женщины, и мужчины не довольны. Он посетовала, что прошел год с того времени, как парламентарии «просили что-то сделать с высокими ценами на цветы».

«Но с января прошлого года отечественные производители цветов платят не 10 процентов, а 20 процентов НДС, в отличие от зарубежных поставщиков, которые работают в России на льготных условиях», - отметила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации заявила, что сенаторы ждут от Минфина результата, причем, не в конце апреля, как планирует ведомство, а в конце марта.

Ранее сообщалось, что Матвиенко поддержала идею ввести уголовную ответственность за треш-стримы.