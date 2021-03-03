Матвиенко возмутилась ценами на цветы в преддверии 8 марта

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к замминистра финансов Алексею Сазанову, указав, что вопрос снижения стоимости цветочной продукции в России «завис».
По ее словам, цены на цветы кусаются, и женщины, и мужчины не довольны. Он посетовала, что прошел год с того времени, как парламентарии «просили что-то сделать с высокими ценами на цветы».
«Но с января прошлого года отечественные производители цветов платят не 10 процентов, а 20 процентов НДС, в отличие от зарубежных поставщиков, которые работают в России на льготных условиях», - отметила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации заявила, что сенаторы ждут от Минфина результата, причем, не в конце апреля, как планирует ведомство, а в конце марта.
Ранее сообщалось, что Матвиенко поддержала идею ввести уголовную ответственность за треш-стримы.
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