Матвиенко поддержала идею ввести уголовную ответственность за треш-стримы

Аргументы Недели → Общество 13+

3 марта 2021, 13:29 Источник: Интерфакс

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения отдельной статьи в Уголовном кодексе РФ с наказанием за треш-стримы.

По ее словам, нужно поддержать уголовное наказание за трансляцию в интернете издевательств над людьми, «потому что мы не успеваем за новыми угрозами, которые появляются».

«Эта угроза серьезная, она уже обрела системный характер, затрагивает миллионную аудиторию», - отметила председатель верхней палаты парламента.

Она попросила главу комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова и председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса проработать вопрос с юристами.

Ранее сообщалось, что соцсети удалили более 450 материалов с призывами к суициду.